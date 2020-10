Según Giammattei, los empresarios mostraron un "rostro de asombro" cuando este les explicó que habría toque de queda en Guatemala por el Covid-19.

El presidente Alejandro Giammattei aseguró que a lo largo de la pandemia le ha tocado tomar "decisiones difíciles" y una de las más grandes fue declarar toque de queda en todo el país.

"Recuerdo cuando le informamos al sector privado que se tomaría los toques de queda. El rostro de los empresarios fue de asombro", dijo Giammattei.

Contó esta anécdota durante su discurso en la inauguración del Centro de Distribución denominado "El corazón de Guatemala no se detiene". Este centro, construido por Nestlé, se encuentra ubicado en el Parque Industrial Unisur de Villa Nueva.

TE PUEDE INTERESAR:

Giammattei reconoció que antes de establecer el toque de queda se reunió con el sector privado y le informó que tomaría "decisiones drásticas" para contener el coronavirus.

"Yo les dije que desgraciadamente me estaba tocando tomar decisiones difíciles. Les dije que les comunicaba la decisión. No les vengo a pedir que me haga el favor de decir si están de acuerdo o no. Y las vamos a tomar para que el impacto de la pandemia sea el menor posible", detalló el mandatario.

Además, dijo que esas decisiones hicieron que Guatemala se encuentre como uno de los países que logró librar muy bien la pandemia, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según Giammattei, eso sirvió también para que, en este momento, el porcentaje de positividad del Covid-19 sea mínimo y para reducir el porcentaje de muertes por la enfermedad.