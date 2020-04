Concacaf dice adiós a la hexagonal final rumbo a Qatar 2022

De los estragos que ha dejado la pandemia del Coronavirus en el mundo, el fútbol no se salva, y debido a que aún no hay fecha para que las cosas vuelvan a la normalidad, la FIFA y Concacaf ya trabajan en alternativas para los diversos torneos regionales, y en este caso para la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 ya se analiza.

Claro está que mientras no exista certeza de parte de las autoridades y las condiciones de economía, vuelos y demás temas logísticos, los partidos de selecciones nacionales de fútbol no serán programados por Concacaf, por lo que estos podrían realizarse hasta 2021.



“En lo personal, creo que podría ser un tanto desafiante, no tanto por los problemas de salud en todo el mundo y los distintos grados de preparación, sino también por comprometerse a realizar viajes internacionales tan pronto como volvamos”, dijo Montagliani en una entrevista con The Associated Press.

Montagliani, presidente de Concacaf, encabeza un grupo de trabajo de la FIFA, responsable de formular planes para lidiar con las implicaciones del cierre de actividades del fútbol desde el mes pasado.La FIFA ya suspendió todos los encuentros entre selecciones, programados de marzo a junio. Montagliani cree que podrían cancelar las fechas de encuentros de selecciones nacionales“Creo que el fútbol local es una prioridad. Septiembre sigue programado, pero me atrevería a decir que no estoy seguro de que se mantenga firme con la dirección que lleva la situación en este momento”, refirió Montagliani.

Analizan la hexagonal

Sobre la tradicional hexagonal final, en donde se eliminan los tres equipos que consiguen uno de los cupos directo al mundial mayor, Montagliani dijo que aún está en estudio y esta podría sufrir cambios importantes, incluso se analizaría un cambio de formato, esto porque las fases previas no podrían realizarse en su totalidad por falta de tiempo para calendarizar la gran cantidad de fechas.

“Posiblemente tengamos que analizar seriamente un nuevo formato para algunos de nuestros eventos. Pero tenemos otras competencias a los que quizá tengamos que cambiar de formato, ya sean algunas de nuestras competencias juveniles, e incluso las eliminatorias rumbo al Mundial, en los que vamos a tener que, de acuerdo con las probabilidades, analizar para ver cómo funcionarían en una situación en donde el calendario sería menor al que esperábamos”, enfatizó.

Tres posibles formatos

Una de las posibilidad que se manejan ya en el ambiente periodístico, estaría que se realice una octogonal, (los mejores ocho del ranking de Concacaf). Se jugarán dos grupos de 4, los dos primeros de cada grupo van directo y los dos segundos lugares se disputan el tercer boleto y repechaje.

También se habla de calendarizar una serie con las 18 mejores selecciones del escalafón de la confederación.

Los primeras seis selecciones de ranking se ubican estratégicamente en tres grupos y esperan rivales. Los restantes combinados del 7 al 18 jugarán series directas, ida y vuelta, los ganadores van a una de las tres cuadrangulares.

El primero de cada grupo va directo al Mundial y los dos mejores segundos lugares se disputan el repechaje.

Con las misma 18 selecciones, los primeros seis esperan rival y el resto se eliminan directo, pero se ubican en cuatro grupos de tres selecciones, los mejores tres primeros lugares van directo al Mundial y el peor primer lugar y el mejor segundo disputan una serie extra por el repechaje.

Todo esto dependerá de la fecha en la que se reinicie la actividad de selecciones y el tiempo que exista para calendarizar partidos.

También los torneos de selecciones menores sufrirán cambios e inevitablemente en la mayoría deberá de haber nuevos formatos y diferencias sustanciales de cómo se han disputado en la Concacaf.

En cuanto al fútbol de las ligas locales, se espera que el 21 de mayo exista una decisión sobre suspender los torneos y pensar en la siguiente temporada, o bien que se recalendaricen los torneos hasta junio y julio, si es necesario, siempre y cuando la emergencia por la pandemia del Coronavirus lo permita.