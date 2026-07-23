Condenan a mujer por complicidad en femicidio en Sacatepéquez

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La ahora sentenciada engañó a la víctima, quien tras ser reportada como desaparecida, fue localizada sin vida en Santa Lucía Milpas Altas.

Marta Angélica López Villacorta, de 26 años, fue condenada a 16 años y 8 meses de prisión por el delito de asesinato en grado de complicidad.

Esto luego de que la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público lograra que el Tribunal de Primera Instancia Penal de 24 horas de Sacatepéquez emitiera la sentencia condenatoria.

El caso corresponde al asesinato de Joselín Lorena Valle Lorenzana, originaria de Pastores, Sacatepéquez, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 18 de abril de 2025 en un inmueble cercano a la colonia San José Las Cañas, en Santa Lucía Milpas Altas.

Según la investigación del Ministerio Público, el 13 de abril de 2025 la ahora sentenciada engañó a la víctima con el ofrecimiento de entregarle dinero, logrando que acudiera a un inmueble ubicado en la colonia San José Las Cañas.

Cinco días después, el cuerpo de Joselín Valle fue descubierto con múltiples laceraciones y lesiones que le ocasionaron la muerte. La joven había sido reportada como desaparecida desde el mismo día en que fue citada al lugar.

La víctima fue hallada sin vida luego de haber sido reportada como desaparecida. (Foto: Archivo/Asonbomd)

Aprehensión

Marta López fue capturada el 10 de mayo de 2025 en Santa Lucía Milpas Altas, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juzgado de Sacatepéquez.

Tras el desarrollo del proceso penal y la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía contra el delito de femicidio, el tribunal dictó la condena de 16 años y 8 meses de prisión.

El Ministerio Público (MP) indicó que las investigaciones continúan para determinar si existen otras personas involucradas en este caso.