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Intentan robarle su vehículo: conductor es atacado a balazos en el Periférico

  • Por Geber Osorio
03 de julio de 2026, 21:09
Ciudad de Guatemala
La víctima resultó herida y trasladada a un centro asistencial. (Foto: CBM)

La víctima resultó herida y trasladada a un centro asistencial. (Foto: CBM)

La víctima resultó con heridas de bala al oponerse al robo de su vehículo esta noche.

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Un incidente armado ocurrió la noche de este viernes 3 de julio en el Anillo Periférico y 7a. avenida de la zona 11 capitalina.

En el lugar se registró el intento de robo de una motocicleta, pero el propietario de la misma se negó al asalto y fue atacado a balazos por los delincuentes.

Bomberos Municipales arribaron al lugar luego de que la víctima identificada como: José Javier Mayra Castellanos, de 24 años, sufriera heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Delincuentes intentaron robarle la motocicleta a la víctima. (Foto: CBM)
Delincuentes intentaron robarle la motocicleta a la víctima. (Foto: CBM)

Los socorristas indicaron que el joven se encontraba herido de la pierna izquierda, por lo que fue trasladado a la emergencia del IGSS 7-19.

Autoridades competentes se hicieron presentes para resguardar la escena, recabar indicios y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer este hecho de violencia.

El motorista herido fue identificado como: José Javier Mayra Castellanos, de 24 años. (Foto: CBM)
El motorista herido fue identificado como: José Javier Mayra Castellanos, de 24 años. (Foto: CBM)

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