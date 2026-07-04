Intentan robarle su vehículo: conductor es atacado a balazos en el Periférico

La víctima resultó con heridas de bala al oponerse al robo de su vehículo esta noche.
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Un incidente armado ocurrió la noche de este viernes 3 de julio en el Anillo Periférico y 7a. avenida de la zona 11 capitalina.
En el lugar se registró el intento de robo de una motocicleta, pero el propietario de la misma se negó al asalto y fue atacado a balazos por los delincuentes.
Bomberos Municipales arribaron al lugar luego de que la víctima identificada como: José Javier Mayra Castellanos, de 24 años, sufriera heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Los socorristas indicaron que el joven se encontraba herido de la pierna izquierda, por lo que fue trasladado a la emergencia del IGSS 7-19.
Autoridades competentes se hicieron presentes para resguardar la escena, recabar indicios y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer este hecho de violencia.