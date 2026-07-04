Reportan un accidente aéreo en San Miguel Pochuta, Chimaltenango

Una aeronave sufrió un accidente este viernes por causas que aún no han sido establecidas.
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La Municipalidad de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, emitió un comunicado este viernes 3 de julio en que el que informó sobre un accidente aéreo ocurrido en dicho municipio.
"Desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, nos hemos mantenido en constante coordinación y total disposición para colaborar con las instituciones y cuerpos de socorro que se encuentran atendiendo la emergencia", dijo la comuna.
Además, las autoridades indicaron que personal de la municipalidad se encuentran apoyando con las labores de localización, acceso y asistencia a las personas afectadas.
De momento se desconoce la cantidad de víctimas que ha dejado el accidente de la aeronave.