Conductor derriba poste tras accidente de tránsito en zona 10

El tendido eléctrico quedó sobre la vía luego de que el poste colapsara.
OTRAS NOTICIAS: Presentan denuncia penal contra Rafael Curruchiche, exjefe de la FECI
El conductor de un vehículo perdió el control del transporte cuando circulaba sobre el kilómetro 6.5, zona 10 capitalina, con dirección hacia Oriente, la noche del viernes 12 de junio.
Momentos posteriores a desviarse de la vía, el vehículo impactó contra un poste haciendo que colapsará en el pavimento por el fuerte impacto.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordinó el tránsito en el bulevar Los Próceres, el cual se vio severamente afectado por el hecho.
El vehículo quedó destrozado y el tendido eléctrico derribado obstaculizó el paso.