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Conductor derriba poste tras accidente de tránsito en zona 10

  • Por Maria Fernanda Gallo
13 de junio de 2026, 07:43
El hecho ocurrió en horas de la madrugada. (Foto: captura de video)

El hecho ocurrió en horas de la madrugada. (Foto: captura de video)

El tendido eléctrico quedó sobre la vía luego de que el poste colapsara.

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El conductor de un vehículo perdió el control del transporte cuando circulaba sobre el kilómetro 6.5, zona 10 capitalina, con dirección hacia Oriente, la noche del viernes 12 de junio.

Momentos posteriores a desviarse de la vía, el vehículo impactó contra un poste haciendo que colapsará en el pavimento por el fuerte impacto.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordinó el tránsito en el bulevar Los Próceres, el cual se vio severamente afectado por el hecho.

El vehículo quedó destrozado y el tendido eléctrico derribado obstaculizó el paso. 

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