Presentan denuncia penal contra Rafael Curruchiche, exjefe de la FECI

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Una denuncia penal por el delito de incumplimiento de deberes fue interpuesta contra el exjefe de la FECI, Rafael Curruchiche.

El diputado José Chic, de la bancada VOS, presentó una denuncia penal contra el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, por el delito de incumplimiento de deberes.

Según el parlamentario, la denuncia se debe a que el exjefe de la FECI retardó y no priorizó la investigación de compra de vacunas contra el Covid-19.

Agregó que el expediente permaneció años sin avance, mientras más de 4 millones de dosis terminaron vencidas en bodegas del Ministerio del Salud. Dijo que ello generó perdidas superiores a los Q400 millones.

Sobre el caso

El Gobierno de Alejandro Giammattei suscribió un contrato con el Gobierno de Rusia por la compra de 16 millones de vacunas Sputnik V contra el Covid-19 en el año 2020.

Durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei se firmó un contrato para la compra de 8 millones de vacunas Sutnik. (Foto: Archivo/Soy502)

Sin embargo, el país europeo solo entregó la mitad, pero dicho contrato obligaba a Guatemala a adquirir el resto de las dosis por las que pagaron más de Q614 millones.

Según la FECI, cuando era dirigida por Curruchiche, hubo posibles delitos porque Rusia no cumplió con parte del convenio y Guatemala no exigió, además de recibir vacunas que estaban próximas a vencer.

"Lo que hizo el estado de Guatemala fue adquirir de esas 16 millones, pero como no vinieron sólo mandaron 8 millones, es decir, 4 millones del componente 1 y 4 millones del componente 2, sólo vino únicamente el 50%. Cada componente, el 1 y el 2, tenía un costo de 19.95 dólares", aseguró Curruchiche durante un mensaje.

Por este caso, el exjefe de la FECI pidió la caputra de la exministra de Salud, Amelia Flores. En la investigación realizada por la extinta FECI, no se incluyó al expresidente Giammattei ni a Miguel Martínez, cercano al exmandatario y exfuncionario. Ambos estaban señalados en diversas denuncias.