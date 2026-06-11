Conductor muere al impactar contra un árbol caído en una curva

La víctima fue arrollada por un auto y luego terminó impactando con el árbol.
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José Luis Caal, de 47 años, se dirigía a realizar unas diligencias cuando sufrió un trágico accidente en Chisec, Alta Verapaz.
Caal se conducía en su motocicleta cuando impactó contra un árbol caído en plena curva.
Según información preliminar, el motorista intentó esquivarlo, pero un auto que venía en el carril contrario lo pasó arrollando.
Esto hizo que Caal perdiera el control e impactara contra el árbol. Debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar.
De acuerdo a la información de varios vecinos, el conductor del auto huyó del lugar.