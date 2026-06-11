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Conductor muere al impactar contra un árbol caído en una curva

  • Con información de Irma Tzi/Colaboradora
11 de junio de 2026, 09:04
Intentó esquivar el árbol, pero fue arrollado por otro auto. (Foto: Irma Tzi)

Intentó esquivar el árbol, pero fue arrollado por otro auto. (Foto: Irma Tzi)

La víctima fue arrollada por un auto y luego terminó impactando con el árbol.

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José Luis Caal, de 47 años, se dirigía a realizar unas diligencias cuando sufrió un trágico accidente en Chisec, Alta Verapaz.

Caal se conducía en su motocicleta cuando impactó contra un árbol caído en plena curva.

(Foto: Irma Tzi)
(Foto: Irma Tzi)

Según información preliminar, el motorista intentó esquivarlo, pero un auto que venía en el carril contrario lo pasó arrollando. 

Esto hizo que Caal perdiera el control e impactara contra el árbol. Debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar. 

(Foto: Irma Tzi)
(Foto: Irma Tzi)

De acuerdo a la información de varios vecinos, el conductor del auto huyó del lugar. 

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