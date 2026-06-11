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El taller mecánico donde se vendían vehículos y motores "alterados"

  • Por Jessica González
11 de junio de 2026, 08:16
En el taller se localizaron varios repuestos alterados. (Foto: PNC)

En el taller se localizaron varios repuestos alterados. (Foto: PNC)

En el lugar se ubicó una camioneta que tenía orden de localización por estafa.

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Investigadores de la DEIC, en coordinación con el Ministerio Público y apoyo de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron tres allanamientos en la zona 2 de San Felipe, Retalhuleu.

Durante los operativos, fue capturado Marvin "N" de 40 años, propietario de un taller mecánico, en el cual también se vendían repuestos.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Los investigadores localizaron tres motores de vehículos con la numeración alterada, además de una camioneta Mazda que contaba con orden de localización por estafa.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Durante la inspección se estableció que el vehículo ya no contaba con su motor, por lo que los motores y la camioneta fueron trasladados al predio de vehículos consignados para realizar las investigaciones correspondientes. 

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