El taller mecánico donde se vendían vehículos y motores "alterados"

Capturado dueño de taller donde localizan vehículos y motores con alteraciones



Investigadores de la DEIC, en coordinación con el Ministerio Público y apoyo de policías de la Comisaría 34, realizaron tres allanamientos en la zona 2 de San Felipe, Retalhuleu, donde capturaron a pic.twitter.com/3qPfwnsRgr