El taller mecánico donde se vendían vehículos y motores "alterados"

En el lugar se ubicó una camioneta que tenía orden de localización por estafa.
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Investigadores de la DEIC, en coordinación con el Ministerio Público y apoyo de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron tres allanamientos en la zona 2 de San Felipe, Retalhuleu.
Durante los operativos, fue capturado Marvin "N" de 40 años, propietario de un taller mecánico, en el cual también se vendían repuestos.
Los investigadores localizaron tres motores de vehículos con la numeración alterada, además de una camioneta Mazda que contaba con orden de localización por estafa.
Durante la inspección se estableció que el vehículo ya no contaba con su motor, por lo que los motores y la camioneta fueron trasladados al predio de vehículos consignados para realizar las investigaciones correspondientes.