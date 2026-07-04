Conductora fallece tras accidentarse en Mixco

El hecho de tránsito obstaculiza el paso, por lo que agentes habilitaron un carril reversible.
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Durante la mañana de este sábado 4 de julio ocurrió un trágico accidente de tránsito que involucra a una mujer motorista.
Varios transeúntes reportaron que la mujer estaba inconsciente sobre la cinta asfáltica.
Cuando los Bomberos Municipales llegaron al lugar, constataron que la víctima, de aproximadamente 28 años, ya había fallecido.
El hecho se registró en el bulevar La Esperanza en el ingreso a la colonia El Milagro zona 6, donde ya se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil acordonando el área en espera del Ministerio Público.
Por el momento, se desconocen las causas que provocaron que la conductora perdiera el control.
Habilitan reversible
Debido al cierre vehicular, la Policía Municipal de Tránsito de Mixco, habilitó carril reversible con dirección a El Milagro, mientras las autoridades realizan las diligencias de ley.