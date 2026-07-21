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Tránsito lento: conductora pierde el control y su vehículo se empotra en zona 14

  • Por Geber Osorio
21 de julio de 2026, 11:35
Ciudad de Guatemala
Una camioneta sufrió un accidente de tránsito este martes en la zona 14. (Foto: PMT)

Una camioneta sufrió un accidente de tránsito este martes en la zona 14. (Foto: PMT)

El tránsito ha sido afectado tras el percance vial en el que se vio involucrada una camioneta.

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Un accidente de tránsito sucedió este martes 21 de julio en la 5a. avenida y 8a. calle de la zona 14 capitalina.

Una conductora perdió el control por causas que se desconocen, por lo que su camioneta impactó contra un poste y terminó empotrado en la acera.

Bomberos Municipales fueron alertados y tras su arribo le brindaron atención a la víctima, quien sufrió una crisis nerviosa tras el percance vial.

Esto ha provocado tránsito lento en el sector, debido a la obstaculización de carriles por parte de las autoridades.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra en el lugar de los hechos brindando apoyo y ayudando en la regulación de la circulación vehicular.

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