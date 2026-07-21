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Fuerte colisión: vehículo queda destruido tras accidente en la zona 1

  • Por Geber Osorio
21 de julio de 2026, 09:48
Ciudad de Guatemala
Una camioneta quedó destruida tras una fuerte colisión esta mañana. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Una camioneta quedó destruida tras una fuerte colisión esta mañana. (Foto vía: Amílcar Montejo)

El tránsito se vio afectado en el sector luego de suscitarse el percance vial.

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Un fuerte accidente de tránsito ocurrió la mañana de este martes 21 de julio en la 9a. avenida y 15 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

En el percance vial se vio involucrado un vehículo liviano y un autobús, que por causas que se desconocen chocaron.

Debido a la colisión, el vehículo tipo camioneta impactó en una infraestructura metálica, lo que provocó que el automotor quedara destruido.

Esto ocasionó congestionamiento en el sector, mientras que se realizan inspecciones por daños a la infraestructura, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Las autoridades coordinaron el retiro del vehículo destruido. (Foto vía: Amílcar Montejo)
Las autoridades coordinaron el retiro del vehículo destruido. (Foto vía: Amílcar Montejo)

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