Conductora queda atrapada tras chocar contra un poste en zona 13 (video)

El auto quedó volcado sobre la ruta.
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Una mujer sufrió un accidente mientras se conducía por la 5a. Calle y 7a. Avenida de la zona 13.
El hecho ocurrió la mañana de este 24 de mayo, cuando la conductora impactó contra un poste haciendo que pierda el control y volcará sobre la ruta.
La conductora quedó atrapada dentro de la cabina del transporte. Bomberos Municipales la rescataron y atendieron.
El vehículo quedó obstruyendo parcialmente la vía.