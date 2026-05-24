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Conductora queda atrapada tras chocar contra un poste en zona 13 (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
24 de mayo de 2026, 07:02
El vehículo quedó destruido tras el accidente. (Foto: captura de video)

El vehículo quedó destruido tras el accidente. (Foto: captura de video)

El auto quedó volcado sobre la ruta.

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Una mujer sufrió un accidente mientras se conducía por la 5a. Calle y 7a. Avenida de la zona 13.

El hecho ocurrió la mañana de este 24 de mayo, cuando la conductora impactó contra un poste haciendo que pierda el control y volcará sobre la ruta.

La conductora quedó atrapada dentro de la cabina del transporte. Bomberos Municipales la rescataron y atendieron.

El vehículo quedó obstruyendo parcialmente la vía.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

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