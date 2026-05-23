Surgen detalles sobre ataque armado contra concejal municipal de Chinautla (video)

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Los responsables del hecho ya fueron capturados.

EN CONTEXTO: Presuntos atacantes de concejal de Chinautla conocerán los motivos de su detención

El viernes 22 de mayo, la cuarta concejal de la Municipalidad de Chinautla, Brenda Granados, quien iba acompañada de su esposo Ronnie Ayala, sufrió un atentado directo.

De acuerdo con la información, las víctimas habían asistido a un evento municipal con los vecinos de Chinautla a las 6:00 horas, cuando ocurrió el ataque.

El hecho se originó frente a una escuela de la Laguneta, Chinautla.

Posible "anomalías en la municipalidad"

Según Granados, ella y su esposo habrían recibido múltiples amenazas de muerte tras denunciar "anomalías en la gestión municipal" de la alcaldesa Brenda Elizabeth Del Cid Medrano, mejor conocida como "Liz Medrano".

Las denuncias ante la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público (MP) por parte de la concejal se han interpuesto en repetidas ocasiones sin avance alguno.

El ataque

Dos hombres a bordo de una moto los interceptaron disparando directamente a la camioneta en que se transportaban.

Para evitar la agresión, el vehículo arrolló la moto de los sicarios para evitar ser agredidos.

La moto fue abandonada por los sicarios luego de ser arrollados para evitar el ataque. (Foto: PNC)

Al momento del ataque, había demasiado tránsito por lo que aprovecharon la oportunidad a disparar y huir.

Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) logró capturar a los responsables tras perseguirlos.

Los hombres fueron identificados como Josué "N", de 18 años y Benjamín "N", de 29 años, quienes fueron llevados a tribunales.