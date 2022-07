Jorge Moreno cuenta cuál ha sido su momento más duro como portero

Jorge Moreno confesó cuál ha sido de sus mayores retos y aspiraciones en el fútbol.

El portero guatemalteco de la Selección Sub20, Jorge Moreno, se ganó el cariño y admiración de los guatemaltecos que estuvieron al pendiente de los partidos del Premundial de Concacaf, realizado en Honduras.

En una entrevista con Soy502, realizada en la actividad de reconocimiento otorgada por Bantrab, Moreno habló sobre sus inicios en el fútbol, sus mayores retos y aspiraciones que anhela dentro de su carrera.

Entre sus mayores esfuerzos, recordó su paso por el equipo de Chiantla, Huehuetenango, en el cual para llegar a los entrenamientos, debía abordar un bus después de sus clases y regresar de noche a su casa de nuevo en camionetas de la localidad.

¿Cuál ha sido tu trayectoria, cómo inició tu carrera en el fútbol?

Nací el 28 de Diciembre de 2004 en la zona 1 de Huehuetenango. El fútbol me lo enseñó mi papá desde pequeño, me compraba mis guantes y él me metió mucho ser portero.

A los 4 estuve en mi primer academia. Después tuve un paso por un par de torneos en la liga, luego pasé por una academia en Huehuetenango que se llama Futuras Estrellas y después fui a mi primer equipo profesional: Chiantla cuando asciendió a la categoría mayor.

Jugué en la Sub-15, en el primer torneo, llegamos a la final al eliminar a los Cremas en semifinales, yo atajé 3 penales. En el torneo clausura nos quedamos en semifinales. A mediados del 2019, entre junio y julio es donde Comunicaciones se contacta conmigo, en este caso el profe Willy Coito y Luiz Mazariegos le comunican el deseo de llevarme al club.

Entonces me toca salir a mis 14 años a la Capital a perseguir ese sueño, a buscar esa oportunidad que seguramente no pasa dos veces en la vida.

Después de eso vienen las convocatorias con la selección Sub-15, después viene la pandemia, lastimosamente.

Después se cancela el premundial con la sub-17 en Perú, nos dolió mucho porque éramos una generación muy buena que tenía muy buenos jugadores, pero al final pasó lo que tuvo que pasar y seguí en el 2021 de regreso a los entrenos con Comunicaciones y este año empieza el torneo de las especiales, los micro ciclos con la selección Sub-20 y hasta ahí mi historia.

En tu paso por las academias de Huehuetenango, ¿hubo algún momento difícil o anécdota que te haya marcado?

Cuando entré en Chiantla, mi casa quedaba a media hora de dónde entrenábamos todos los días. Mi papá me dijo que si yo quedaba en el equipo solo podía apoyarme con el pasaje porque no podía irme a dejar y a traer todos los días. Saliendo del colegio a entrenar, después me tocaba llegar en camioneta de noche a mi casa.

Fue un esfuerzo de los más grandes que tuve que hacer porque no estaba acostumbrado a moverme de esa manera, pero me ayudó a sentirme más fuerte y en este caso, fue uno de los sacrificios que más valió la pena.

¿Hay algún jugador o alguien que te haya motivado a dedicarte a ser portero?

Sin duda alguna, Keylor Navas. En el mundial 2014, él resaltó en su equipo y sin duda alguna desde ese año el ha venido siendo mi ídolo.

¿Qué sigue ahorita para ti cuáles son tus aspiraciones?

Como cualquier jugador guatemalteco, lo que buscamos es salir al extranjero. Lo que buscamos es una oportunidad para Guatemala en una mejor liga. Y si toca quedarnos, pues protagonismo, minutos, ritmo e interés.

Sin duda alguna, eso fue lo que a todos nos hizo falta en nuestra liga. Y para eso son este tipo de torneos para demostrar a los equipos nacionales que hay mucho talento que está siendo desperdiciado.

¿Algún mensaje que le quisieras compartir a los seguidores de Soy502 y todas las personas que estuvieron al pendiente de ustedes?

Que crean mucho en sí mismos. Que pase lo que pase, que confíen en sí mismos, que luchen, que se esfuercen. No todo les va a caer del cielo, todo se va a conseguir a base de esfuerzo, dedicación y disciplina. Estoy seguro que van a llegar lejos.

Jorge Moreno atajó cinco penales durante la competencia disputada en Honduras. Primero detuvo uno en el tiempo regular ante Canadá, lo mismo ante México. Además de contener tres penales en esta instancia para quedarse con uno de los boletos al mundial de Indonesia 2023.

Su actuación atrajo la atención y espera que sus actuaciones le brinden la oportunidad de encontrar un equipo fuera del país en busca de su crecimiento como deportista.