¡Reclamos! Confrontación entre ministro y diputado por situación de la PNC

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El ministro de Gobernación confrontó a un diputado en el Congreso, rechazando según indicó, información falsa difundida en redes sociales.

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Un intercambio de señalamientos entre el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda y el diputado José Chic se dio desde la Comisión de Gobernación en el Congreso respecto a publicaciones difundidas en redes sociales sobre la situación de la Policía Nacional Civil (PNC) las cuales rechazó el funcionario quien negó falta de voluntad para atender las demandas de los agentes.

Las declaraciones se dieron en un momento que provocó tensión luego de que el funcionario confrontara directamente al diputado.

En un tono serio y directo, Villeda cuestionó las declaraciones del legislador y afirmó que difundir información que, según indicó, no corresponde a la realidad solo contribuye a generar descontento entre los agentes policiales.

"Hay muchas cosas que usted está diciendo y no son así, y solo crean un caldo de cultivo de un descontento en la policía. Hay que ser conscientes que crear ese descontento, dando información falsa, pretendiendo hacer creer que hay una falta de voluntad política en mi parte, para ciertas cosas, no es correcto, y le voy a explicar por qué", expresó Villeda.

Intercambio de señalamientos entre el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda y el diputado José Chic en el Congreso respecto a la situación de la PNC difundida en redes sociales. #Congreso #Gobernación #PNC pic.twitter.com/i5CrbOjaQY — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) July 30, 2026

Villeda también señaló el interés del congresista por visibilizar las condiciones de los policías, pero agregó que transmitir información falsa puede afectar la moral de la institución y provocar un ambiente de inconformidad que, a largo plazo, tendría consecuencias para la seguridad del país.

El ministro calificó de irresponsable las declaraciones al asegurar que existe falta de voluntad política de su parte para atender las necesidades de la institución.

"Salió usted hablando que a la policía no se le había pagado el sueldo. ¿Esa es responsabilidad mía?, ¿es falta de voluntad mía?, ¿es porque yo no quiero pagar el sueldo de los policías?, ¿es porque yo retengo el salario de los policías?. Esas son declaraciones suyas me parece bastante irresponsable", añadió.

Asimismo, sostuvo que la lucha contra la corrupción continúa dentro del Ministerio de Gobernación y reiteró que, si existen denuncias concretas contra funcionarios de la institución, estas deben presentarse con pruebas ante el Ministerio Público para que sean investigadas.

l ministro rechazó que los retrasos en el pago del salario de los agentes obedezcan a una falta de voluntad política de su despacho. (Foto: Archivo/Soy502)

El ministro Villeda afirmó que encontró una Policía abandonada, con deficiencias en equipo, patrullas y motocicletas e informó que ya concluyó el proceso para adquirir nuevas autopatrullas, además de impulsar una nueva licitación para motocicletas y gestionar una donación de unidades por parte de Taiwán.

Respecto al bono de alimentación para los agentes de la PNC, Villeda aseguró que el beneficio ya fue aprobado y que el pago podría realizarse entre el día siguiente a la citación y, como máximo, la próxima semana, una vez concluyan los procedimientos administrativos correspondientes.

Por su parte el diputado José Chic mencionó que no se prestaría a un debate en ese momento, insistiendo en que el tema central debía seguir siendo la dignificación y las condiciones laborales de los agentes de la PNC.