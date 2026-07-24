Congreso de Guatemala analizará propuesta de subsidio a gasolina

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Diputados del Congreso de la República aseguraron que deberán conocer y discutir la propuesta de ley que presentará el presidente de la República para el otorgamiento de un nuevo subsidio a los combustibles.

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Consultados respecto al anuncio efectuado por el presidente Bernardo Arévalo con relación a la presentación de una iniciativa para aliviar la crisis de los combustibles, el cual otorgará un subsidio de Q12 al diésel y Q3 a la gasolina regular, será discutido en su momento, afirman diputados.

Por su parte, el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, dijo que desconocía la propuesta del mandatario, por lo que indicó que esperará que la iniciativa de ley llegue al Legislativo para poder opinar al respecto.

"Yo no sé qué fue lo que anunció el presidente. Usted lo sabe, no puedo comentar algo que yo no vi. Que la mande al Congreso, la vamos a ver", apuntó.

Sin embargo, al ser consultado con respecto que, si se apoyaría una iniciativa como la conocida en mayo que dio como resultado el subsidio a los combustibles, el presidente del Congreso recordó que, efectivamente, se discutió una propuesta en ese sentido, pero insistió que tendría que enterarse.

Aseguró que no puede emitir ningún pronunciamiento, pues para hacerlo tendría que conocer la iniciativa, pero aseguró que el Legislativo tendrá que hacer algo a este respecto, al referirse que la problemática de los combustibles es algo que compete a todos los guatemaltecos.

Conferencia de prensa de las autoridades del Organismo Ejecutivo, en el uso de la palabra, el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios. (Foto: Oscar Rivas/Soy502)

Por su parte, diputado José Chic, dijo que primero habrá que conocer cuál es el fundamento que el mandatario esta usando para ello, pues aseguró que al final será un subsidio de Q12 para el diésel y Q3 para la gasolina regular, pero advirtió que se tendrá que conocer cual será el impacto presupuestario y que programas se dejarán de ejecutar.

Indicó que esto será importante para establecer el global de los recursos que se necesitarán, que es uno de los temas que no ha indicado, pues ejemplificó que si en estos dos meses que se dio el subsidio anterior se gastaron Q2 mil millones, para una proyección para el resto del año, ahora se estaría hablando de Q10 mil millones.

Dijo que habrá que discutir ampliamente la propuesta, dado a que lo están planteando para el resto del año, pero indicó que también se tendrá que establecer si existe otras medidas, pues señaló que tendrían que prever otras acciones que incluya un paquete de iniciativas de forma integral.