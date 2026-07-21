Conoce el Festival de la Experiencia Bienestar Mayor de Bantrab

En los días previos a celebrar el día del Abuelito, Bantrab realiza el Festival de la Experiencia Bienestar Mayor, una serie de actividades dirigidas a personas mayores de 60 años y sus familias, con espacios de información, asesoría y convivencia.
La iniciativa forma parte de Bienestar Mayor, un programa creado hace tres años con el propósito de acompañar a las personas mayores mediante herramientas, beneficios y actividades enfocadas en esta etapa de la vida.
Actualmente, el programa se desarrolla sobre tres ejes: asesorarse, prepararse y disfrutar, con el objetivo de brindar acompañamiento en temas relacionados con salud, educación financiera, capacitación y participación social.
Durante el festival, los asistentes podrán conocer los beneficios del programa, recibir orientación personalizada y participar en actividades orientadas al aprendizaje, la convivencia y el bienestar.
Las jornadas se llevan a cabo en distintos puntos del país:
- PIACE Zona 9: hasta el miércoles, de 8:00 a 14:00 horas.
- PIACE Zona 1: jueves, viernes y sábado, de 8:00 a 14:00 horas.
- PIACE Escuintla: lunes 27, martes 28 y miércoles 29, de 8:00 a 14:00 horas.
De acuerdo con Bantrab, Bienestar Mayor busca complementar su oferta de servicios mediante acciones enfocadas en el bienestar financiero, el acceso a información, la capacitación y beneficios relacionados con el cuidado de la salud.
La entidad invita a las personas mayores de 60 años y a sus familias a participar en el Festival de la Experiencia Bienestar Mayor para conocer las actividades y beneficios disponibles a través del programa.