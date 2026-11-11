Congreso conoce en segundo debate iniciativas a favor de exmilitares

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El Congreso conoció en segundo debate las iniciativas de compensación económica para exintegrantes de las PAC y exmilitares.

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Los diputados conocieron este martes 10 de noviembre, en segundo debate, dos iniciativas sobre el desarrollo social comunitario y la compensación económica para los exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en medio de bloqueos y manifestaciones al rededor del Palacio Legislativo.

La iniciativa 6761, Ley del Programa de Desarrollo Social Comunitario, plantea otorgar un aporte económico de Q1,000 mensuales durante 36 meses a exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y sus viudas.

Una propuesta busca crear un programa de desarrollo social comunitario y la otra contempla una compensación económica para exmiembros de las PAC. (Foto: Edgar Pocon/colaborador)

El beneficio representaría un total de Q36 mil por persona y estaría acompañado de actividades de formación ciudadana y participación en acciones de desarrollo comunitario.

Por aparte, las iniciativas 6566 y 6570, que fueron unificadas para su discusión, corresponden a la propuesta de compensación económica y dignificación histórica de los exmiembros de las PAC.

Tras aprobar en segundo debate las iniciativas, algunos exmilitares comenzaron a retirarse del Congreso. (Foto: Edgar Pocon/colaborado)

El proyecto también contempla un pago de Q1,000 mensuales durante tres años, hasta completar Q36 mil por beneficiario, y busca reconocer la participación de estas personas durante el Conflicto Armado Interno.

Protesta en el Congreso

Mientras el Congreso discutía estas iniciativas y aprobaba otras leyes, integrantes de estos dos grupos cerraron los accesos al Congreso para impedir que los diputados y trabajadores legislativos abandonaran el edificio del Organismo Judicial.

EN EL CONGRESO: Manifestantes, que mantenían bloqueados los accesos al Congreso, comienzan a retirarse tras conocerse que las iniciativas por las que protestaron avazaron en segundo debate. Video: Edgar Pocón / Nuestro Diario / @soy_502 https://t.co/m64z0v27kV — Alexis Batres (@AlexisBatres) November 11, 2026

Los inconformes pretendían que los diputados aprobaran de urgencia nacional las iniciativas a su favor. Sin embargo, solo avanzaron hasta un segundo debate. Tras conocerse los resultados del debate, algunas de las personas que realizaban el bloqueo, comenzaron a retirarse.