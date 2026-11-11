Fallece Marcos Camino fundador de agrupación "Los Palmeras"

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Marcos Camino, músico de 76 años, fundador de la agrupación argentina "Los Palmeras" falleció dejando atrás un gran legado con su ritmo.

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El también acordeonista fue hallado sin vida en un estudio de grabación ubicado en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Su compañero de banda, Cacho Deicas, lo despidió con un emotivo mensaje.

La agrupación argentina es famosa por el tema "Bombón Asesino". Foto: Los Palmeras.

El acordeonista se retiró de los escenarios en febrero de 2026 tras más de cinco décadas, afirmando que los problemas de salud le aquejaban.

Autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento

Según algunos medios argentinos, las pericias policiales indicaban que el músico se habría autolesionado en su estudio de grabación; sin embargo el hecho aún está por esclarecerse.

Su hijo, Marcos Camino Jr., asumirá un lugar central en el proyecto musical. Recientemente la agrupación había tenido un cambio con la salida de Rubén "Cacho" Deicas, a ello se suma esta pérdida.

El grupo tiene más de 50 años. (Foto: Oficial)

Los Palmeras

Se trata de un grupo argentino de cumbia santafesina con más de cinco décadas de trayectoria, su éxito comenzó a finales de la década de los 70 y comienzo de los años 1980.

Son famosos por el tema "Bombón Asesino", que años después interpretaría el "Grupo los Súper Lamas" y Ninel Conde en México.

Otros éxitos son "Olvídala", "Doble Vida" y "Títere", furon acreedores al "Premio Clave del Sol" a "Mejor Grupo del Interior del País", además del "Premio Gardel" al Álbum Grupo Tropical y el Premio Konex de Platino al género Tropical/Cuarteto.