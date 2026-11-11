La Casa Blanca nombra a Pedro Cabrera como embajador de EE.UU. en Guatemala

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El Gobierno de Estados Unidos publicó el listado de nombramientos y retiros ante el Senado de ese país. Entre los nuevos funcionarios, incluyeron al nuevo embajador de esa nación acreditado en Guatemala.

Durante la noche de este martes 10 de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos informó del nombramiento del nuevo embajador de dicha nación acreditado en Guatemala.

"Pedro Cabrera, de Florida, será nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la República de Guatemala", es el mensaje que se encuentra en el listado de nombramientos que el Gobierno de Estados Unidos envió al Senado para su aprobación.

Hasta el momento, el documento oficial solo menciona su nombre y no detalla fotografía ni biografía de Cabrera, únicamente la información ya detallada.

11 meses sin embajador

A mediados de enero de este 2026, el embajador Tobin Bradley se despidió de Guatemala tras notificarse que sería sustituido. Desde ese momento, la sede diplomática de Estados Unidos permaneció con un jefe interino.

El 22 de enero de este año, John M. Barrett asumió sus funciones como Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Barret estuvo al frente hasta que fue sustituido por Jorgan Andrews. El cambio ocurrió el 21 de abril de este mismo año.