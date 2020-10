Covid-19: Salud reporta 111 nuevos casos y menos de 900 pruebas

El Ministerio de Salud reportó 111 nuevos casos de Covid-19 este domingo, según lo refleja el tablero electrónico de las estadísticas de esta enfermedad.

MIRA AQUÍ:

Este domingo se efectuaron 856 pruebas, y el 13% de estas dio positivo. Con esto, la cantidad de contagios en el país ya es de 97,826.

Además, se reportaron tres muertes por coronavirus y ya se contabilizan 3,387 decesos por este mal.

Las autoridades estiman que 87,016 personas ya superaron el Covid-19 y que 7,423 permanecen activos, aunque estos últimos dos datos no son exactos porque ya no es necesario hacer pruebas de Covid-19 para declarar a un paciente como recuperado sino que basta con que no muera en los primeros 21 días de que se detectó el contagio para que se considere que ya no está activo.

TE PUEDE INTERESAR:

Desde la semana pasada, según el Gobierno, Guatemala atraviesa la segunda ola de contagios; no obstante, las autoridades ya no pueden restringir la movilidad de la población porque el estado de calamidad venció el 1 de octubre.