Creativa idea de la afición escocesa para ver a su selección

Derivado de los altos precios de movilización en Estados Unidos, anunciados para el Mundial 2026, aficionados escoceses encontraron una manera segura y colectiva de trasladarse, a bajo costo. La afición no se quiere perder el primer mundial de Escocia desde 1998.
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De acuerdo con la línea de trenes estadounidenses, el precio de los boletos ascendió a 80 dólares por persona (unos 600 quetzales) desde Boston al Gillette Stadium en Massachusetts.
Alquilando buses escolares, la afición se ahorrará 42 dólares (poco más de 300 quetzales) por persona, recorriendo el mismo trayecto.
Escocia se medirá frente a Haití (13 de junio) y contra Marruecos (19 de junio) en el Gillette Stadium. Luego, el "Ejército de Tartán" viajará al Estadio Hard Rock para jugar contra Brasil (24 de junio), por el Grupo C.
Espacio y seguridad
Resuelto el precio del traslado, la afición que utilice el transporte tendrá que encontrar la forma de acomodarse, ya que los buses cuentan con espacios para niños y personas pequeñas.
Por otro lado, los organizadores han coordinado con las autoridades locales para que agentes de la policía les acompañen durante el viaje.