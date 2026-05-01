Creativa idea de la afición escocesa para ver a su selección

-

Derivado de los altos precios de movilización en Estados Unidos, anunciados para el Mundial 2026, aficionados escoceses encontraron una manera segura y colectiva de trasladarse, a bajo costo. La afición no se quiere perder el primer mundial de Escocia desde 1998.

De acuerdo con la línea de trenes estadounidenses, el precio de los boletos ascendió a 80 dólares por persona (unos 600 quetzales) desde Boston al Gillette Stadium en Massachusetts.

Selección de Escocia.

Alquilando buses escolares, la afición se ahorrará 42 dólares (poco más de 300 quetzales) por persona, recorriendo el mismo trayecto.

20 buses alquilados para trasladar a la afición escocesa que vive en EE. UU., a unos 80 kilómetros de Boston

Escocia se medirá frente a Haití (13 de junio) y contra Marruecos (19 de junio) en el Gillette Stadium. Luego, el "Ejército de Tartán" viajará al Estadio Hard Rock para jugar contra Brasil (24 de junio), por el Grupo C.

“ Pensamos que al no haber escuela, esos buses estarían parqueados sin ser utilizados. Hablamos con un par de compañías y nos respondieron con precios que nos cuadran". ” Davy Hood, uno de los impulsores de la idea.

Espacio y seguridad

Scotland fans hire US school buses to dodge World Cup transport costs https://t.co/lHTIpcppOl — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) April 29, 2026

Resuelto el precio del traslado, la afición que utilice el transporte tendrá que encontrar la forma de acomodarse, ya que los buses cuentan con espacios para niños y personas pequeñas.

“ Yo porque soy pequeño y no pasa nada, pero si mides más de 1,75 te van a doler las piernas. ” Davy Hood, aficionado escocés.

Por otro lado, los organizadores han coordinado con las autoridades locales para que agentes de la policía les acompañen durante el viaje.