Cristiano Ronaldo debuta como actor en una serie

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Cristiano Ronaldo debutará como actor en una serie que realiza Matthew Vaughn, director de la saga "Kingsman".

El delantero portugués compartirá pantalla en una serie dramática con el actor británico Damian Lewis cambiando su camino tras el cierre de la Copa Mundial de la FIFA, según reveló el medio The Sun. Entre el casting también destaca la leyenda francesa Thierry Henry y el rapero Dave.

Damian Lewis compartirá con Cristiano. Foto: BBC.

También se dice que será protagonista, además de productor ejecutivo.

Foto: Instagram.

¿Cómo se llama la serie donde debutará Cristiano Ronaldo como actor?

El programa se llamará "Day 1s", una expresión en inglés que se refiere a los amigos de confianza de vida y a la actitud de empezar un proyecto hoy en lugar de postergarlo.

Según el medio "The Hollywood Reporter", es la idea original del agente deportivo Darren Dein, aunque aún no se conoce detalles de la trama. El rodaje se realiza en Londres, Inglaterra con tecnología innovadora que promete un original resultado.

Cristiano Ronaldo y la selección portuguesa fueron eliminados en octavos de final por España, quienes se llevaron la Copa del Mundo.

Tras salir del Mundial 2026, el astro se dio unas vacaciones con su familia.

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