Diputado Aldo Dávila pierde su inmunidad y podrá ser investigado

El caso está relacionado con una denuncia por supuesta agresión contra un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió por mayoría retirar la inmunidad al diputado Aldo Dávila.

El caso se debe a una denuncia en su contra por la supuesta agresión en contra de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Con ello, el Ministerio Público (MP) podrá ampliar la investigación por la presunta agresión al agente.

El caso

A Dávila se le acusa de un acto de abuso de autoridad valiéndose de su cargo como legislador del Congreso de la República.

El hecho que se le imputa al diputado ocurrió el 3 de septiembre del 2020, cuando durante una manifestación que se realizó en el Congreso se enfrentó a agentes de la Policía Nacional Civil.

Los agentes de la PNC dialogaban con el grupo de manifestantes y Dávila se acercó a verificar qué sucedía.

Posteriormente, uno de los policías le impidió el paso, a lo que el congresista le respondió: "Usted no me va a poner la mano allí señor, cuidadito conmigo que yo soy diputado y no me va a faltar el respeto, gato abusivo, patán".

