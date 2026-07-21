Después del Mundial: esto debes saber sobre el inicio de las ligas europeas

Después de la fiesta del Mundial de Norteamérica 2026, que fue una fiesta, pero que también supuso un desafío físico y logístico mayúsculo para los jugadores, el mundo del futbol voltea a ver a las grandes ligas europeas que se preparan para arrancar una nueva temporada.
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La FIFA y los sindicatos de futbolistas llegaron a un acuerdo histórico que exige 21 días de vacaciones ininterrumpidas y 72 horas de descanso obligatorio entre partidos.
Esta medida generó un auténtico rompecabezas para las cinco grandes ligas de Europa, que tuvieron que ajustar sus calendarios para la temporada 2026-2027:
- LaLiga (España) - 15 de agosto Arranca temprano, pero a "dos velocidades". Los clubes con más mundialistas, como el Atlético de Madrid, Real Madrid y el Barcelona, pospondrán sus primeros duelos para finales de mes. Además, apostando por la prudencia, cancelaron sus lucrativas giras transoceánicas para hacer pretemporada en Europa.
- Premier League (Inglaterra) - 21 de agosto Decidieron retrasar el inicio una semana para dar mayor margen de adaptación. Sin embargo, su enfoque comercial sigue intacto: clubes como el Manchester City y el Chelsea mantienen sus extensas giras de preparación por Asia y Oceanía.
- Ligue 1 (Francia) - 21 de agosto Adoptaron las medidas preventivas más contundentes: eliminaron las jornadas intersemanales y agruparon los parones de selecciones de septiembre y octubre en una sola ventana, reduciendo notablemente los viajes intercontinentales.
- Serie A (Italia) - 22 de agosto Afrontan un complejo reto de programación. Mantendrán un calendario denso que incluye partidos navideños, por lo que encajar las 72 horas de descanso reglamentario para los equipos que disputan competiciones europeas exigirá rotaciones.
- Bundesliga (Alemania) - 28 de agosto Fieles a su tradición de cuidar al jugador, serán los últimos en volver a la acción para absorber el impacto del Mundial. No obstante, este retraso les obligará a programar jornadas atípicas entre semana durante la primavera.
Para esta nueva campaña, el éxito no dependerá únicamente de la pizarra táctica, sino de la maestría de los cuerpos técnicos para gestionar el descanso en uno de los años más exigentes de la historia del deporte.