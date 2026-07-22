¿Cuándo inicia "La Casa de los Famosos" México y dónde verlo?

Pronto inicia el reality "La casa de los famosos", conoce cuándo es el estreno, quiénes son los participantes y cómo verla en Guatemala.
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La cuarta temporada de "La Casa de los Famosos México" cuenta con personajes que han hecho eco por varias generaciones en telenovelas, en la conducción de noticieros y matutinos y en redes sociales.
¿De qué se trata La Casa de los Famosos México?
Este es un programa de telerealidad consistente en un grupo de celebridades que debe convivir en un mismo espacio completamente aislado, siendo grabado por cámaras que muestran sus movimientos a los espectadores las 24 horas del día.
Durante la convivencia afloran las personalidades de cada uno generando choques por su manera de vivir y realizar las tareas diarias.
¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos México?
La trama empieza el domingo 26 de julio de 2026 a las 8:30 p.m., hora del centro de México. La transmisión de la competencia será todos los domingos.
Se transmitirá a través del Canal de las Estrellas en televisión por cable, además podrás disfrutar de la transmisión en vivo 24/7 mediante la plataforma ViX.
¿Quiénes participarán en La Casa de los Famosos México?
La nueva edición contará con 16 habitantes: Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Altamini, Arantza Ruiz, Ese Pérez, Fede Vigevani, Brianda Deyanara, Memo Schutz, y Yanet García. Galilea Montijo será la encargada de la conducción.