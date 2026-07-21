Matt Damon confiesa en entrevista: "Estudié español en Guatemala"

Matt Damon confesó en una entrevista que aprendió español en Guatemala, sorprendiendo a los fans.
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En una conversación con el presentador de TV Azteca Guate, Javier Girón, el protagonista de la cinta La Odisea (The Odyssey) habló de los buenos recuerdos que tiene del país.
"Aprendí español en Guatemala en 1988, en Antigua", dijo, "Y Panajachel y Ciudad de Guatemala me encantó, es un hermoso país", siguió.
Damon junto a su compañero John Leguizamo también hablaron de su experiencia con esta entrega de Universal Pictures para el periodista guatemalteco.
"Siento que es el hito más destacado de mi carrera en esta película", admitió John.
La Odisea
The Odyssey) es una película británico-estadounidense, escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan, basada en el poema griego homónimo de Homero.
La protagonizan por Matt Damon en el papel de Odiseo, el rey griego de Ítaca, además de Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, Zendaya y Charlize Theron. Nolan y su esposa, Emma Thomas, produjeron la película a través de su compañía Syncopy.
Se trata de un largo y peligroso viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya, así como sus encuentros con seres mitológicos mientras intenta reunirse con su esposa, Penélope, interpretada por Anne Hathaway.
¿Dónde ver La Odisea de Christopher Nolan en Guatemala?
Se estrenó el 17 de julio de 2026 en todas las salas de cine guatemaltecas.