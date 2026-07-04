Cuartos de final de la Supercopa Bantrab arrancan este fin de semana

Tres equipos de la Liga Mayor siguen con vida en la Supercopa Bantrab, luego de completarse los octavos de final, instancia que definió a los ocho clubes que continúan en la pelea por el título.
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Los clasificados a los cuartos de final son Xelajú, Antigua y Aurora, representantes de la máxima categoría, además de Nueva Santa Rosa, Deportivo Municipal R-19, Chiquimulilla, Santa Lucía Cotzumalguapa y Fraijanes.
La actividad de la siguiente ronda comenzará este sábado con el duelo entre los gallos del Deportivo Municipal R-19 y Antigua, programado para las 7:00 p. m.
Los otros tres enfrentamientos se disputarán el domingo a las 11:00 a. m. Santa Lucía recibirá a los chivos, Chiquimulilla será local frente a Aurora y Nueva Santa Rosa se enfrentará a Fraijanes.
Según el reglamento del certamen, la localía corresponde al equipo de la categoría inferior con el objetivo de llevar el torneo a distintas regiones del país.
En caso de empate al término de los 90 minutos, el boleto a las semifinales se definirá en tiempos extras y, si persiste la igualdad, mediante la tanda de penales.