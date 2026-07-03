Nueva York sería el escenario de la boda de Taylor Swift

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El Madison Square Garden (MSG) conocida como la "arena más famosa del mundo" será el escenario del cuento de hadas de Taylor Swift y su futuro esposo Travis Kelce.

La pareja inauguró las festividades de su matrimonio, este jueves 2 de julio, con una cena exclusiva, con al menos unos 100 invitados, en ese lugar emblemático ubicado en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

Las calles cercanas al lugar han sido cerradas y se ha mantenido mucha cautela.

Sin embargo, luego de anunciar su compromiso durante agosto 2025, la cantante ha tenido entusiasmados a sus fanáticos los "Swifties", quienes esperan ver a su ídola frente al altar para contraer matrimonio con el campeón del Super Bowl.

Alyssa Heinen de 24 años, quien espera fuera del MSG dijo: "Es la personalidad más importante de Estados Unidos. Para nosotras, es un poco como nuestra reina", por lo que crece la expectativa de una boda de cuento de hadas.

"¡Estoy tan contenta, los adoro!", confesó Micah Christensen, de 13 años, que llegó de Toronto, Canadá, con sus abuelos para no perderse lo que la prensa estadounidense califica de "boda del siglo"

@nypostcitylife Is this a piece of Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding castle? Page Six can confirm a massive fairytale castle is being built inside Madison Square Garden ahead of the couple’s reported July 3 wedding. It really is a fairytale wedding. : Lone Pine Press ♬ original sound - nypostcitylife

La lista exclusiva

A pesar de no estar aún oficializada la lista de los asistentes a la boda hay algunas pistas que los famosos han dejado y llamado la atención de los medios y seguidores.

La cantante Selena Gómez, amiga de Taylor Swift, publicó un vídeo en el que luce un vestido de noche. Dio así a entender a sus 405 millones de seguidores en Instagram que formaba parte de los invitados.

♬ original sound - BennyandSelena @bennyandselena Selena Gomez via Instagram stories @Selena Gomez @Rare Beauty #selenagomez #selena #selenator #rarebeauty #bennyblanco

Se conoce por la prensa estadunidense que, Ed Sheeran también fue uno de los invitados además de la creadora de la serie "Girls", Lena Dunham, y el productor Jack Antonoff dado que fueron vistos en las inmediaciones del recinto.

Medios de Estados Unidos, incluso han confirmado que la mayoría de los invitados están sujetos a acuerdos de confidencialidad y a todos se les ha prohibido llevar el móvil.

También una interrogante que se mantiene en expectativa es el vestido de la novia, que es de los secretos bien guardados de este gran evento.

La pareja se uniría antes de la celebración del 250º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos, este sábado 4 de julio.

Con información de AFP.