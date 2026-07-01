Taylor Swift, Travis Kelce se casarán en Madison Square Garden esta semana

La esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce será esta semana en el Madison Square Garden según medios estadounidenses.
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Medios estadounidenses revelaron que el enlace será en el recinto deportivo y musical, ubicado en el centro de Manhattan. El lugar está apartado con actividades que esconderían la verdadera celebración que está por ocurrir con otro nombre para no levantar sospechas.
Según la agenda del Madison hay un primer evento llamado "ensayo", programado para las 06:00 p.m. hora local el jueves 2 de julio, donde asistirán 100 asistentes; el viernes 3 de julio hay un evento llamado "fiesta de cóctel", que se sospecha será la boda, a partir de las 4:00 p. m., para terminar el sábado 4 de julio hasta las 4:00 a.m.
Las sospechas avivaron cuando una empresa de eventos conocida por organizar bodas, solicitó un permiso para hacer una celebración cerca del lugar. Page Six comenzó a documentar el movimiento en el área y el traslado de partes de un castillo.
¿Se casarán Taylor Swift y Travis Kelce este 3 de julio?
Aunque nadie lo ha asegurado, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani lo insinuó en plena conferencia de prensa por la ola de calor: "Si resulta que te vas a casar en el MSG, te quedarás adentro y te mantendrás fresco, y creo que es un buen ejemplo para el resto de la ciudad", expresó.
La pareja se uniría antes de la celebración del 4 de julio, el 250º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos, el fin de semana también destacan los eventos por el Mundial FIFA 2026 y los partidos en el MetLife Stadium ,en Meadowlands, Nueva Jersey.
Madison Square Garden (MSG), el recinto donde se casarán Taylor Swift y Travis Kelce
Tiene una capacidad de 19.500 personas y se caracteriza por su alta seguridad, además de los encuentros deportivos y musicales se puede rentar para eventos privados. Swift ha actuado ocho veces en el Madison.
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