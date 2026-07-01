Taylor Swift, Travis Kelce se casarán en Madison Square Garden esta semana

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La esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce será esta semana en el Madison Square Garden según medios estadounidenses.

Medios estadounidenses revelaron que el enlace será en el recinto deportivo y musical, ubicado en el centro de Manhattan. El lugar está apartado con actividades que esconderían la verdadera celebración que está por ocurrir con otro nombre para no levantar sospechas.

Foto: Instagram.

Según la agenda del Madison hay un primer evento llamado "ensayo", programado para las 06:00 p.m. hora local el jueves 2 de julio, donde asistirán 100 asistentes; el viernes 3 de julio hay un evento llamado "fiesta de cóctel", que se sospecha será la boda, a partir de las 4:00 p. m., para terminar el sábado 4 de julio hasta las 4:00 a.m.

Las sospechas avivaron cuando una empresa de eventos conocida por organizar bodas, solicitó un permiso para hacer una celebración cerca del lugar. Page Six comenzó a documentar el movimiento en el área y el traslado de partes de un castillo.

Foto: Oficial.

¿Se casarán Taylor Swift y Travis Kelce este 3 de julio?

Aunque nadie lo ha asegurado, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani lo insinuó en plena conferencia de prensa por la ola de calor: "Si resulta que te vas a casar en el MSG, te quedarás adentro y te mantendrás fresco, y creo que es un buen ejemplo para el resto de la ciudad", expresó.

La pareja se uniría antes de la celebración del 4 de julio, el 250º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos, el fin de semana también destacan los eventos por el Mundial FIFA 2026 y los partidos en el MetLife Stadium ,en Meadowlands, Nueva Jersey.

Madison Square Garden (MSG), el recinto donde se casarán Taylor Swift y Travis Kelce

Tiene una capacidad de 19.500 personas y se caracteriza por su alta seguridad, además de los encuentros deportivos y musicales se puede rentar para eventos privados. Swift ha actuado ocho veces en el Madison.

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