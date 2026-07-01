Dairon Reyes se une a los entrenos de Comunicaciones

Luego de varias semanas de vacaciones y tras poner fin a las especulaciones sobre su futuro, el delantero cubano Dairon Reyes se incorporó esta semana a la pretemporada de Comunicaciones, que se desarrolla en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina.
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El atacante decidió continuar con el conjunto crema después de renovar su contrato, pese al interés de otros clubes del futbol guatemalteco, entre ellos Xelajú MC, que buscó hacerse con sus servicios al finalizar su vínculo con los albos.
Reyes fue una de las principales figuras de Comunicaciones durante la última temporada. En el torneo Clausura 2026 fue determinante para que el equipo dejara atrás la lucha por el descenso y lograra clasificar a la fase final del campeonato. En total, el cubano disputó 28 partidos entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, además de aportar 10 anotaciones, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del plantel.
El cubano ya entrena junto al resto del grupo, incluidas las nuevas incorporaciones extranjeras, el uruguayo Nicolás Olivera y el nicaragüense Jonathan Moncada.
Como parte de su pretemporada, Comunicaciones disputará varios encuentros de preparación, destacando el amistoso internacional frente al conjunto mexicano Cruz Azul, programado para el próximo 11 de julio en territorio mexicano.