Cruz Azul y Comunicaciones oficializan amistoso en México

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Comunicaciones confirmó uno de los partidos más atractivos de su preparación para la temporada 2026-2027 al anunciar un amistoso internacional frente al Cruz Azul, actual campeón del futbol mexicano.

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El encuentro se disputará el sábado 11 de julio en el estadio Ciudad Cooperativa Hidalgo, como parte de la gira de pretemporada que realizará el conjunto albo en territorio mexicano. La confirmación fue realizada inicialmente por La Máquina y posteriormente por el club crema a través de sus redes sociales. El duelo será abierto al público y pronto saldrán a la venta los boletos para que los fanáticos de los blancos puedan asistir.

Además de este compromiso, no se descarta que Comunicaciones dispute otro encuentro de preparación durante su estadía en México, aunque hasta el momento la institución no ha oficializado un segundo rival.

Próxima parada: México ✈️



Este 11 de julio disputaremos un partido amistoso internacional ante el vigente campeón del fútbol mexicano, Club de Futbol Cruz Azul, en el Estadio Ciudad Cooperativa Hidalgo ⚽️



️ La venta de boletos será anunciada próximamente.#VamosCremas https://t.co/clzzbODrFM — Comunicaciones FC (@CremasOficial) June 30, 2026

Mientras llega el viaje, los dirigidos por Marco Antonio Figueroa continúan con los trabajos de pretemporada en el estadio Cementos Progreso, donde ya entrenan los principales refuerzos para el nuevo campeonato. Entre las incorporaciones destacan el nicaragüense Jonathan Moncada, el uruguayo Nicolás Olivera, además de los nacionales Diego Santis, Dewinder Bradley y Nelso García, quienes ya forman parte de las sesiones físicas del plantel.

El amistoso frente al Cruz Azul servirá como una importante prueba para el cuadro crema antes del inicio del Apertura 2026. Los cremas debutarán el fin de semana del 25 y 26 de julio en condición de visitante frente al recién ascendido Suchitepéquez.