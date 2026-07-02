Denuncian a Procurador de Derechos Humanos por falta de acción en protestas de USAC

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Diputado denuncia a Alejandro Córdova, jefe de la Procuraduría de Derechos Humanos, por incumplimiento de deberes tras los violentos enfrentamientos en la USAC.

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Luego de los enfrentamientos registrados el 1 de julio durante una manifestación en las afueras de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) el diputado José Chic presentó una denuncia contra José Alejandro Córdova, jefe de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) a quien señala de no haber actuado ante los hechos ocurridos durante la protesta.

La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público (MP) por el delito de incumplimiento de deberes y sostiene que durante la manifestación se registraron agresiones físicas, actos de intimidación y amenazas, incluso personas armadas que puso en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y demás participantes.

Ante los hechos del 1 de julio, la PDH abrió un expediente para documentar la presencia de grupos de choque y los ataques entre manifestantes. (Foto: Wilder López/ Soy502)

De acuerdo con la denuncia, el Procurador de la PDH omitió ejercer las funciones que la Constitución le asigna para investigar posibles violaciones a los derechos humanos y brindar protección a las personas afectadas a pesar de que los hechos eran de conocimiento público.

Consultado por Soy502 el procurador indicó que hasta el momento no ha sido notificado oficialmente sobre la denuncia. No obstante, afirmó que la PDH ha acompañado el proceso de elección de rector de la USAC desde sus distintas etapas en calidad de observador y ha dado seguimiento a las denuncias recibidas.

El diputado José Chic denunció penalmente ante el Ministerio Público al procurador Alejandro Córdova Herrera por el delito de incumplimiento de deberes. (Imagen: Diputado José Chic)

"Como Procurador de los Derechos Humanos hemos estado presentes y accionando durante todo el proceso de elección al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hemos iniciado todas las acciones y hemos dado trámite a todas las denuncias de investigación y de acompañamiento", expresó.

Sobre los incidentes ocurridos el 1 de julio, Córdova aseguró que la PDH abrió un nuevo expediente para documentar lo sucedido y verificar la presencia de grupos de choque, así como los enfrentamientos registrados entre manifestantes.

Agregó que uno de los trabajadores de la institución necesitó atención médica tras ser herido durante los disturbios.

Asimismo, indicó que personal de la PDH escuchó detonaciones de arma de fuego y solicitó el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar la seguridad de las personas presentes y garantizar el derecho a manifestar pacíficamente.

Córdova informó que como parte de las acciones, la PDH presentó una denuncia ante el MP para que sea ese órgano el encargado de investigar lo ocurrido.

Personal de la PDH escucharon detonaciones de armas de fuego durante la protesta y solicitaron la presencia de la PNC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Además, explicó que la institución abrió expedientes de verificación en cada uno de los procesos electorales universitarios y que mantiene una investigación en curso relacionada con la elección de rector derivada de las denuncias presentadas por distintos sectores.

Córdova también mencionó que el pasado 8 de abril la institución acompañó una solicitud de exhibición personal por la presunta retención de cinco integrantes de cuerpos electorales y señaló que se han promovido alrededor de 31 acciones de amparo vinculadas al proceso.

Asimismo sostuvo que la PDH ha actuado conforme a las atribuciones que le establece la Constitución y afirmó que todas las denuncias relacionadas con el proceso de elección del rector de la USAC han recibido el trámite correspondiente.

"Queremos que la misma población guatemalteca tenga conocimiento de que la institución del Procurador de los Derechos Humanos ha estado presente y hemos hecho lo que Constitución de la República de Guatemala nos mandata a hacer, como observar y darle trámite a todas las denuncias recibidas", enfatizó.