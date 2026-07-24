Descubren a conductor que transportaba droga en un picop en Zacapa

Las autoridades realizaron el hallazgo en la ruta y detuvieron al piloto del vehículo.
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La Policía Nacional Civil (PNC) investiga al conductor de un picop en donde fueron descubiertos 94 paquetes de presunta cocaína, este viernes 24 de julio.
El descubrimiento se realizó cuando el conductor circulaba en el kilómetro 145 de la carretera Interamericana, en jurisdicción de Zacapa.
La Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) inspeccionó el vehículo y localizó la supuesta droga oculta en paquetes con las leyendas "FIFA" y las siglas "D&G".
Las autoridades informaron que las sustancias ilícitas se encontraban ocultas debajo de la carrocería del vehículo.
El Ministerio de Gobernación comentó que un hombre fue capturado e identificado como William Armando "N", quien conducía el picop.
El operativo continúa en desarrollo por parte de las autoridades, quienes realizan las diligencias correspondientes para determinar la vinculación del conductor.