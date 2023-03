Lance Reddick, actor de la saga de John Wick, muere a los 60 años

Lance Reddick, actor conocido por su participación en la saga de John Wick, muere a los 60 años

El actor Lance Reddick conocido por su papel de Cedrick Daniels en la exitosa serie de HBO "The Wire" y sagas como John Wick y de series de juegos como Horizon y Destiny falleció a la edad de 60 años. Sus representantes compartieron a los medios que las causas de su muerte fueron naturales.

Reddick estaba en plena gira de prensa para promocionar la cuarta entrega de la franquicia de John Wick, donde fue Caronte, pero no asistió al estreno de la película en Nueva York, en su lugar publicó un video selfie en las redes sociales desde su casa con sus perros, sin ninguna explicación de su ausencia.

Además de "The Wire" y "John Wick", Lance tuvo papeles en programas de televisión como "Fringe", "Bosch", "Oz" y "Lost". También apareció en películas como "Angel Has Fallen" y "Godzilla Vs. Kong" y "Reddick".

Prestó su voz para videojuegos, incluido un papel de larga duración en "Destiny" y "Destiny 2" como el Comandante Zavala, uno de los personajes clave de la serie. También ha aparecido en la serie "Horizon", "Quantum Break" y "John Wick Hex".