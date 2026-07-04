Surgen detalles sobre aeronave hallada en San Miguel Pochuta, Chimaltenango

Hasta ahora se desconoce la identidad de las personas que iban a bordo.
EN CONTEXTO: Localizan aeronave desaparecida en San Miguel Pochuta, Chimaltenango (video)
Una aeronave fue reportada como desaparecida la tarde del viernes 3 de julio en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.
La autoridades municipales emitieron un comunicado confirmando el accidente aéreo.
Esta mañana, la aeronave fue localizada en una zona montañosa del municipio, así lo confirmó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Se trata del avión monomotor marca Beechcraft 35 Bonanza, matrícula TG-PIP.
"Según los registros de la DGAC, la aeronave despegó ayer del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) a las 08:54 horas para realizar un vuelo de 30 minutos hacia una finca en Santa Bárbara, Suchitepéquez. Dicho vuelo se completó conforme al plan de vuelo presentado", explica la DGAC.
De acuerdo a las autoridades, a las 14:08 horas se activó la señal de alarma del Transmisor de Localización de Emergencia (ELT) de la aeronave.
La DGAC está en coordinación con los cuerpos de socorro para lograr el acceso al área del siniestro, con el fin de establecer las circunstancias del accidente y recabar la información oficial correspondiente.
Hasta ahora se desconoce el número de personas que iba a bordo.
Así fue localizada: