Localizan aeronave desaparecida en San Miguel Pochuta, Chimaltenango (video)

Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo de la aeronave desaparecida la tarde del 3 de julio.
EN CONTEXTO: Reportan un accidente aéreo en San Miguel Pochuta, Chimaltenango
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó a través de un comunicado, el hallazgo de la aeronave reportada como desaparecida el pasado 3 de julio, luego de la activación de su Transmisor de Localización de Emergencia (ELT).
"La DGAC coordina el operativo interinstitucional de búsqueda y rescate (SAR) que permitió ubicar la aeronave en una zona montañosa del municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, aproximadamente a 2,500 metros sobre el nivel del mar. El área presenta condiciones de difícil acceso", confirmaron.
Asimismo, la DGAC detalla que mantiene la coordinación con la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) para la ejecución del plan sobre el acceso al lugar.
Esto con el fin de establecer las coordenadas exactas y recabar información oficial sobre las personas a bordo, la aeronave y las circunstancias que provocaron el accidente.
El incidente
La Municipalidad de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, emitió un comunicado la noche del viernes en que el que informó sobre un accidente aéreo ocurrido en dicho municipio.
En unos momentos, un helicóptero de la Fuerza Aérea de Guatemala despegará para hacer un sobrevuelo en el lugar y determinar si es posible acceder por medio de cables o con personal por tierra.