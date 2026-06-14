Detienen a terrorista que cobraba el "bono 14" por adelantado

Agentes DIPANDA capturaron a un presunto integrante del Barrio 18 al momento de cobrar extorsión y una cuota extra por bono 14.
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Un presunto integrante del Barrio 18 fue capturado durante un operativo cuando presuntamente intentaba cobrar Q1,300 de por extorsión.
El detenido fue identificado como Henry "N", de 35 años, quien de acuerdo con las investigaciones exigía a su víctima el pago de una cuota semanal y un monto adicional por bono 14.
Según el informe policial, el sospechoso se movilizó en un vehículo hasta el punto acordado para recibir el dinero; mientras agentes de la DIPANDA se mantenían en vigilancia en el lugar y lo capturaron cuanto tomó el paquete que simulaba el pago de la extorsión.
Durante la captura, las autoridades le decomisaron dos teléfonos celulares y uno de los dispositivos habría sido utilizado para realizar las amenazas y exigir el dinero a la víctima.