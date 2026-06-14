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Detienen a terrorista que cobraba el "bono 14" por adelantado

  • Por Susana Manai
13 de junio de 2026, 18:24
La captura ocurrió durante un operativo policial. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

La captura ocurrió durante un operativo policial. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Agentes DIPANDA capturaron a un presunto integrante del Barrio 18 al momento de cobrar extorsión y una cuota extra por bono 14. 

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Un presunto integrante del Barrio 18 fue capturado durante un operativo cuando presuntamente intentaba cobrar Q1,300  de por extorsión.

El sospecho Q1 mil 300 por extorsión y bono 14 a la víctima. (Foto: PNC)
El sospecho Q1 mil 300 por extorsión y bono 14 a la víctima. (Foto: PNC)

El detenido fue identificado como Henry "N", de 35 años, quien de acuerdo con las investigaciones exigía a su víctima el pago de una cuota semanal y un monto adicional por bono 14.

Según el informe policial, el sospechoso se movilizó en un vehículo hasta el punto acordado para recibir el dinero; mientras agentes de la DIPANDA se mantenían en vigilancia en el lugar y lo capturaron cuanto tomó el paquete que simulaba el pago de la extorsión.

Agentes decomisaron dos teléfonos durante el operativo. (Foto: PNC)
Agentes decomisaron dos teléfonos durante el operativo. (Foto: PNC)

Durante la captura, las autoridades le decomisaron dos teléfonos celulares y uno de los dispositivos habría sido utilizado para realizar las amenazas y exigir el dinero a la víctima.

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