DIACO sanciona estaciones de servicio por incumplir decreto del subsidio

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DIACO sancionó a 21 estaciones de servicio tras realizar 3,600 verificaciones a nivel nacional para supervisar el cumplimiento del subsidio temporal a los combustibles.

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La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) informó que 21 estaciones de servicio fueron sancionadas por incumplir disposiciones establecidas en el Decreto 11-2026 que reguló el subsidio temporal a las gasolinas y al diésel.

Según explicó el jefe de Verificación de la DIACO, Herbert Ordóñez, la institución realizó alrededor de 3 mil 600 verificaciones a nivel nacional como parte de los operativos de supervisión de los precios de los combustibles y otros productos de la canasta básica.

"En total hicimos alrededor de 3,600 verificaciones a nivel nacional y alrededor de unas 21 estaciones de servicio se les ha elaborado algún tipo de resolución por no haber cumplido de alguna manera el decreto 11-2026", indicó.

Ante las irregularidades detectadas, algunos propietarios de las gasolineras ya presentaron recursos de revocatoria a las sanciones. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Ordoñez detalló que las 21 estaciones ya fueron notificadas por distintas irregularidades detectadas durante las inspecciones. Además, agregó que algunos propietarios presentaron recursos de revocatoria.

Estaciones bajo investigación

También explicó que algunas de las estaciones de servicio aún se encuentran dentro del plazo otorgado para presentar argumentos de defensa.

En total, señaló que cerca de 130 estaciones de servicio están en proceso administrativo por posibles incumplimientos relacionados con la aplicación del subsidio.

Asimismo, explicó que durante los últimos días algunas gasolineras aún mantenían precios con subsidio debido al combustible disponible en inventario, mientras que otras, por su alta rotación de producto, ya indicaban los precios sin el beneficio.

De forma paralera la DIACO y MEM mantienen el Plan Centinela para supervisar la nueva gasolina E10. (Foto: Archivo/Soy502)

Controles por entrada en vigencia del E10

Por aparte, la DIACO también continúa desarrollando el Plan Centinela con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), junto a otras instituciones, para supervisar la comercialización de combustibles tras la entrada en vigencia de la gasolina E10.

Durante los operativos las autoridades verifican que los tanques de almacenamiento no contengan agua; además, apoyan las inspecciones técnicas que realiza el MEM para comprobar la calidad y composición de las gasolinas y el diésel.