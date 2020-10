La diferencia de posturas de Giammattei y Castillo sobre la CC

Mientras que Giammattei asegura que la CC está desintegrada, el vicepresidente Castillo asegura que puede seguir trabajando.

El presidente Alejandro Giammattei aseguró en una rueda de prensa que la Corte de Constitucionalidad (CC) está desintegrada, pese a que el vicepresidente Guillermo Castillo dijo a través de su cuenta de Twitter que la Corte tiene a los magistrados suficientes.

Durante tres sesiones los magistrados de la CC han sido convocados para resolver la situación del magistrado Neftaly Aldana, quien tiene un permiso debido a quebrantos de salud. La familia del magistrado solicitó que se le separe del cargo, pero hasta el momento no se ha logrado resolver la situación.

AQUÍ TE LO CONTAMOS:

A través de Twitter, Castillo aseguró: "La situación del Magistrado Neftaly Aldana debe resolverse y estoy seguro que la Corte de Constitucionalidad lo atenderá en el marco de la ley. No obstante, la CC no está desintegrada pues tiene a los Magistrados suficientes que van a analizar su expediente".

La situación del Magistrado Neftaly Aldana debe resolverse y estoy seguro que la Corte de Constitucionalidad lo atenderá en el marco de la ley.

No obstante, la CC no está desintegrada pues tiene a los Magistrados suficientes que van a analizar su expediente.#EsteEsUnGranPaís — Willy Castillo Reyes (@GuilleCastilloR) October 6, 2020

Mientras que el mandatario indicó: "Tres magistrados se inhiben de seguir conociendo cualquier caso porque consideran que la CC no está debidamente integrada... El vicepresidente puede tener su opinión, yo tengo la mía. Él es abogado, yo no... pero sé que se está viviendo una crisis institucional".

Para Giammattei es necesario que se declare la cesantía del magistrado Aldana. "Y les pongo un ejemplo del por qué. Cuando un abogado levanta una acta notarial goza de fe pública. Cuando un médico hace un certificado médico, goza de fe pública. Yo le tengo que creer al médico que ha visto al magistrado Aldana, quien dice que ha tenido dos derrames cerebrales que le provocaron la parálisis de la mitad del cuerpo... y tiene dificultades para hablar".

Además indicó: "Si una persona no tiene posibilidades de hablar ni de escribir, discúlpenme, pero esa persona no está en la capacidad de llevar a cabo su capacidad de magistrado...".

"Pueden decir que no está desintegrada, yo la verdad, no la miro integrada... ahora solo hay cuatro que solo pueden conocer, yo espero que la crisis que se resuelva rápido... y podamos tener una corte integrada, en este momento no pueden conocer nada... la Corte Suprema de Justicia se han atrasado, pero las salas y las cortes han seguido trabajando... ahorita no hay Corte de Constitucionalidad... estamos en un limbo constitucional", condenó.