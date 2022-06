Diputada Lucrecia Hernández Mack ya no buscará reelección

Lucrecia Hernández Mack, diputada del Partido Político Semilla, no buscará su reelección. Estos son los motivos.

La congresista asumió la curul en 2020 por el Partido Político Semilla y aunque aun falta para las elecciones generales de 2024, ya tiene claro su futuro político.

Lucrecia Hernández Mack explicó a Soy502 que no buscará la reelección en el Congreso, debido a que padece de cáncer y no puede asumir una responsabilidad de mediano plazo, sin embargo seguirá apoyando a Semilla para el próximo proceso electoral. "La supervivencia que me diagnosticaron es de corto plazo", señaló.

¿En qué se enfocará antes de dejar el Congreso?

La diputada trabaja en una iniciativa de ley para brindar atención integral a pacientes de cáncer. Según Hernández es un problema muy grande porque los pacientes no reciben la atención que necesitan, además la tasa de mortalidad es alta.

"Al año se diagnostican 16 mil casos y unas 9 mil personas fallecen por esta enfermedad. El tratamiento es carísimo sumado al endeudamiento de las familias y la devastación emocional y mental", manifestó.

Hoy tuvimos la oportunidad de presentar el borrador de la iniciativa de Ley para la Atención Integral del Cáncer en la Comisión de Salud.



Agradecemos a Herbert Figueroa, presidente de la comisión, a los diputados integrantes e invitados/as, sus aportes, interés y apoyo. https://t.co/tUxEADC0zC — Lucrecia Hernández Mack (@hernandezmack) June 8, 2022

La idea de la iniciativa es ordenar la respuesta de las Instituciones de Salud para pacientes con cáncer, asegurar la asignación presupuestaria para este tema y crear un hospital con unidad de radioterapia.

La propuesta para la elaboración de la iniciativa aun está en análisis, pero la diputada dijo que espera presentarla a mediados de julio de este año.