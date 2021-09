Diputado Aldo Dávila anuncia que no apoyará el Estado de Calamidad

De acuerdo con el legislador, apoyar el Estado de Calamidad sería darles un "cheque en blanco" y no confía ni en el Presidente ni en sus ministros.

EN CONTEXTO: Diez puntos para entender el nuevo Estado de Calamidad y toque de queda

Durante una transmisión en vivo, el diputado Aldo Dávila indicó que no apoyará el Estado de Calamidad establecido por el Gobierno de Guatemala, para disminuir el número de contagios por Covid-19.

"Por lo menos yo no me voy a prestar a ese juego macabro de Alejandro Giammattei, porque no es correcto que nos vengan a hacer esto (...), las medidas él las puede poner solo, no a puro tubo quiere que pasen por el Congreso", aseguró Dávila.

Además, indicó que cuando fue el primer caso, el Gobierno de Guatemala hizo cierres, pero ahora que hay más casos no se están tomando las medidas más adecuadas.

"Desde mi postura como diputado del Congreso de la República votaré no por el Estado de Calamidad, pues no han cambiado las cosas (...), qué va a hacer la gente, los taxistas, hoteleros, las meseras y los cajeros", indicó Dávila.

Diputados citados

Este sábado 4 de septiembre a las 14:00 horas, los diputados del Congreso de la República fueron citados para conocer el Estado de Calamidad Pública que fue anunciado por el presidente Alejandro Giammattei.