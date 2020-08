Diputados desisten de hacer obligatoria la vacuna del Covid-19

La Comisión de Salud del Congreso desistió este miércoles de la enmienda a la iniciativa de ley de vacunación con la que buscaban que las vacunas para pandemias, como la del Covid-19, fueran obligatorias.

En lugar de eso, los integrantes de esta sala de trabajo presentarán una enmienda para que las personas puedan argumentar motivos religiosos, entre otros, para no vacunarse ni vacunar a sus hijos menores de edad. Además, en el dictamen se deja abierta la posibilidad para que los adultos no se vacunen por decisión propia.

"Quedó en que hay excepción en casos donde hay contraindicación médica y cuestiones personales, filosóficas y religiosas", señaló el diputado Nery Mazariegos, presidente de la Comisión de Salud.

En las enmiendas que serán presentadas este jueves, los legisladores también incluyeron una que elimina un artículo en el que se establecían multas para quienes se nieguen a vacunarse.

Estas propuestas de enmiendas aún deben ser aprobadas en el pleno del Congreso para que sean incluidas en la ley.

Aunque la Comisión de Salud se retractó, cualquier diputado está facultado para presentar una enmienda para volver obligatoria la vacunación en casos como el coronavirus. Sin embargo, hasta el momento, ningún parlamentario ha presentado esta propuesta a título personal.

El Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones (Conapi) está de acuerdo con que la vacuna del coronavirus sea obligatoria, bajo el argumento que la vacunación es como el uso de la mascarilla: "si yo no me enfermo no te enfermo a ti".

A pesar de la opinión técnica del Conapi, algunos diputados y usuarios de redes sociales criticaron que se pretendiera hacer obligatoria la vacuna del coronavirus porque consideran que eso atenta contra libertades como la de culto.

La iniciativa de ley de vacunación está prevista que se conozca durante la plenaria de mañana, jueves, pero la agenda tendrá cambios durante la sesión debido a que cuando se elaboró no se tomó en cuenta la prórroga al Estado de Calamidad que debe ser conocida este jueves.