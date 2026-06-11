Discusión vial: captan pelea de conductores en medio del tránsito (video)

El tránsito se vio afectado en el lugar debido al enfrentamiento.
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Una cámara vehicular captó el momento en que varios motociclistas discuten en plena carretera, en El Tejar, Chimaltenango.
En las imágenes se observa que durante el conflicto, uno de los motoristas choca a propósito a otro de los involucrados por causas que se desconocen, dando inicio a una pelea callejera.
Un tercer conductor intenta golpear aparentemente con un bate a dos hombres que se conducían en uno de los vehículos y al momento que huyen, golpea la motocicleta.
Además, un cuarto motorista se involucra en la discusión, mientras obstaculizan el paso vehicular en el sector, ante la mirada de las demás personas que transitaban en ese momento.