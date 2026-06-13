¡Disparos! Hombres armados asaltan a peatones en zona 1 (video)

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Una persona resultó herida de bala tras el hecho.

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Un video se ha difundido en redes sociales mostrando a dos hombres disparando al intentar asaltar a varios peatones en la 1a. Avenida "C" y 2a. calle de la zona 1.

Las imágenes muestran a un hombre, vestido de negro y con el rostro oculto con un casco de motorista, que aguarda el momento frente a una tienda mientras se acercan varios peatones.

De repente, aparece otro hombre a bordo de una moto, que deja estacionada y desciende del vehículo para iniciar a caminar junto al primer sujeto.

Ambos encuentran a tres peatones quienes sorprendidos intentan salvarse, pero son tomados a golpes por estos dos hombres.

Uno de ellos regresa corriendo a la moto, mientras que el otro responsable de este hecho inicia a disparar mientras otros peatones se van acercando.

Violento asalto a peatones en zona 1 deja una persona herida

: Guate bajo fuego. pic.twitter.com/6lw0e6bvcy — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) June 13, 2026

Los disparos asustan a las personas que caminan en las banquetas y tratan de esconderse detrás de vehículos estacionados en la ruta.

El video muestra cómo el hombre que dispara continua la persecución con arma en mano tras no lograr su objetivo de robar las pertenencias.

Momentos después, el hombre armado camina tranquilamente para encontrar a su acompañante y huir del lugar.

Un hombre resultó herido y fue atendido por bomberos voluntarios y trasladado de emergencia.