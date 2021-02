Un documental realizado por el prestigioso diario estadounidense The New York Times, "Framing Britney Spears", ha generado una campaña de apoyo de los fans en favor de la estrella del pop que ascendió a la fama mundial durante la década de 1990.

El documental denuncia los abusos sufridos por Spears a manos de la industria del entretenimiento, los medios de comunicación y los hombres de su entorno, notablemente su padre, Jamie Spears, y su ex novio, Justin Timberlake.

La cantante de "Toxic" o "Oops... I did it again", sufrió una serie de crisis personales que fueron explotadas mediaticamente durante la década de los años 2000. Ello provocó que los tribunales nombraran un tutor legal para Britney Spears, quien ha visto limitados sus derechos desde 2008. Spears, quien tiene actualmente 38 años, libra una batalla legal para librarse de la supervisión legal de su padre.

Los seguidores de Spears llevaban años de denunciar que en la cuenta de Instagram de la llamada "Princesa del Pop", ella lanzaba mensajes cifrados de auxilio. El padre de Spears, su guardián, rara vez habla con la prensa pero cuando lo ha hecho ha asegurado que el movimiento en favor de la libertad de su hija es "una teoría de conspiración".

El documental del New York Times es la primera investigación profunda, de un medio reputado, sobre la situación legal de Britney Spears. El film ha generado revuelo en las redes sociales bajo el hashtag #FreeBritney y ha mostrado el trato abusivo y desigual que sufren incluso las mujeres famosas en su industria.

Por ejemplo, se muestra cómo el ex novio de Spears, Timberlake, tomó control de la narrativa de la ruptura, se victimizó y explotó la imagen de Spears a su favor. Mientras la estrella pop era puesta bajo escrutinio y ridiculizada, su carrera se hundió mientras que la de Timberlake subió meteóricamente.

Tras la difusión del documental, Timberlake pidió perdón públicamente a Spears.

El cantante Justin Timberlake pidió perdón a Spears, 15 años luego de explotar públicamente la ruptura de ambos.

