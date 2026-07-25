Trágico accidente deja a una persona fallecida en Villa Nueva (video)

El accidente automovilístico registrado en la ruta al Pacífico, a inmediaciones del kilómetro 14.2 dejó a una persona fallecida.
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Tras colisión de vehículos, una personas falleció y otra resultó gravemente herida en el kilómetro 14.2 de ruta al Pacífico, Villa Nueva.
La víctima herida fue trasladada al IGSS de accidentes 7-19.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT), reportó que en el percance se vieron involucrados dos vehículos, que se conducían hacia el norte.
Tras el impacto de ambos automotores, quedó habilitado 1 carril en cada pista y se reportó daños en la infraestructura y el derribo de postes.