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Trágico accidente deja a una persona fallecida en Villa Nueva (video)

  • Por Cristóbal Veliz
25 de julio de 2026, 07:25
Tras un accidente en el kilómetro 14.2 ruta al Pacífico, inmediaciones de Villa Nueva, dos personas fallecieron. (Foto: PMT/Soy502)

Tras un accidente en el kilómetro 14.2 ruta al Pacífico, inmediaciones de Villa Nueva, dos personas fallecieron. (Foto: PMT/Soy502)

El accidente automovilístico registrado en la ruta al Pacífico, a inmediaciones del kilómetro 14.2 dejó a una persona fallecida.

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Tras colisión de vehículos, una personas falleció y otra resultó gravemente herida en el kilómetro 14.2 de ruta al Pacífico, Villa Nueva.

La víctima herida fue trasladada al IGSS de accidentes 7-19. 

La Policía Municipal de Tránsito (PMT), reportó que en el percance se vieron involucrados dos vehículos, que se conducían hacia el norte.

Tras el impacto de ambos automotores, quedó habilitado 1 carril en cada pista y se reportó daños en la infraestructura y el derribo de postes.

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