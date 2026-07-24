EE.UU. fija arancel del 10%: los productos clave que estarán exentos de las medidas

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La resolución final de la USTR reconoce las medidas guatemaltecas contra el trabajo forzoso y mantiene liberada la mayoría de la oferta exportable, mientras el sector privado analiza el impacto residual.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) oficializó la aplicación de un sobrecargo arancelario del 10% a diversos productos procedentes de Guatemala.

La disposición de Washington ocurre tras dar por concluidas las investigaciones desarrolladas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, enfocadas en evaluar las políticas nacionales para prevenir la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso.

Esta medida forma parte de una disposición global aplicada a 60 economías, incluyendo a Guatemala que, sin embargo, se ubicó en el grupo de naciones con una tasa reducida del 10%, a diferencia de otros países sancionados con el 12.5%.

La fijación del arancel reducido a Guatemala es debido a los compromisos adquiridos mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco (ART) y a la emisión del Acuerdo Ministerial 377-2026, el cual prohíbe formalmente en el país la importación de bienes producidos con trabajo obligatorio.

En el marco de esta decisión oficial, la resolución final emitida por las autoridades norteamericanas confirma de manera definitiva que cerca del 70% de las exportaciones guatemaltecas quedan exentas del pago de este tributo adicional del 10%.

Esta salvaguarda protege a sectores estratégicos de la economía nacional al garantizar el beneficio del arancel cero para una amplísima variedad de bienes que cumplen con los requisitos de la normativa bilateral y las exclusiones internacionales.

Textiles, prendas y confección libres de recargo

Dentro del desglose de sectores beneficiados, la industria textil y de la confección destaca como uno de los pilares que conserva su acceso preferencial al mercado estadounidense.

La resolución dispone que todas las prendas de vestir, hilados y tejidos elaborados en territorio guatemalteco que ingresan a Estados Unidos amparados en las normas de origen del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) quedan totalmente exentos de este nuevo arancel.

La industria textil de Guatemala quedó protegida y los productos podrán exportarse hacia Estados Unidos sin aranceles. (Foto: Shutterstock)

Esta disposición asegura la continuidad operativa de uno de los sectores industriales que más empleo genera en el país.

El agro mantiene su acceso preferencial

En el ámbito agropecuario, la determinación de la USTR preserva la liberación arancelaria para productos agrícolas emblemáticos y de alto consumo que no compiten de manera directa con la producción norteamericana.

Entre ellos sobresalen el café y el cacao, los cuales continuarán ingresando sin recargos.

Además, los productos agrícolas esenciales quedaron protegidos. (Foto: Shutterstock)

Asimismo, la lista de exclusiones incluye una diversidad de cultivos, plantas y materias primas como la cáscara de semilla de psyllium, la boswellia, el aloe vera o sábila, la pimienta de Tasmania, el coco, la centella, además de ciertas variedades de semillas, plantas vivas y maderas seleccionadas para fomentar el intercambio comercial.

Manufacturas, cuero y bienes esenciales

La exención abarca de igual manera a productos manufacturados específicos, destacando los artículos de equipaje, bolsos de mano y diversas manufacturas elaboradas en cuero u otros materiales.

Por otro lado, la normativa estadounidense establece exenciones de alcance global para categorías consideradas estratégicas e indispensables.

Los productos y manufactura de cuero también quedó exenta de impuestos en Estados Unidos. (Foto: Shutterstock)

En este rubro se catalogan los insumos agrícolas fundamentales como fertilizantes, pesticidas y semillas comerciales, así como la totalidad de los medicamentos y productos destinados al uso farmacéutico, bienes de la industria aeronáutica civil, materias primas de nula producción en suelo estadounidense y bienes de carácter cultural, informativo o de ayuda humanitaria.

Exportadores analizan partidas gravadas

Pese al alivio que representa la exención para la mayor parte de la oferta exportable, los gremios empresariales mantienen su atención en el porcentaje de productos que continúan sujetos a la tarifa del 10%.

"Antes que nada, es importante resaltar que el Gobierno de Guatemala, así como los sectores exportadores, realizamos el máximo esfuerzo para que el 28% de los productos con 10% de arancel pudieran estar excluidos, sin embargo siguen en la misma condición", declaró Claudia de Del Águila, directora de incidencia del Entorno Exportador de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

"Estamos realizando un análisis a nivel de cada partida para identificar si se pudieron dar algunos cambios, mientras tanto continuaremos con acciones para lograr que la totalidad de la oferta exportable de Guatemala pueda gozar de un acceso del 0% y recalcamos la urgencia de impulsar la Agenda de Competitividad País para reducir costos en infraestructura vial, portuaria, energía y trámites y así ser más competitivos", agregó de Del Águila.

Cámara del Agro valora esfuerzos del país

En esa misma línea, el sector agropecuario organizado reconoció las gestiones gubernamentales que permitieron mantener la protección arancelaria sobre los principales bienes del campo.

"Reconocemos el compromiso y el trabajo del Presidente de la República, Bernardo Arévalo y del Gobierno de Guatemala, en particular del Ministerio de Economía y del Ministerio de Relaciones Exteriores, para fortalecer el cumplimiento de los compromisos internacionales del país" dijo en un comunicado la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro).

La Cámara del Agro publicó un comunicado de prensa en el que aplaudió el trabajo del actual gobierno. (Foto: Camagro)

"Valoramos que la determinación final de USTR reconozca los avances de Guatemala en la adopción de una prohibición de importación de mercancías producidas con trabajo forzoso y los compromisos asumidos en el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART); asimismo, destacamos que se mantiene la lista de exclusiones para productos agrícolas de interés para Guatemala", destacó la organización gremial.