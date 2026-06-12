Elektra y Banco Azteca abren nuevo punto en Calzada La Paz

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Tiendas Elektra y Banco Azteca anunciaron la apertura de la nueva Tienda Elektra Calzada La Paz y el traslado de la agencia de Banco Azteca a Plaza Minuto, ubicada en la Calzada La Paz 15-51, zona 5.

La apertura forma parte de la estrategia de expansión de ambas empresas, con el objetivo de acercar sus productos y servicios a más guatemaltecos en un punto que reúne opciones de compra y atención financiera.

“ Elegimos esta ubicación porque Plaza Minuto es un área de paso con múltiples servicios para los vecinos que a diario transitan para salir o entrar a la zona norte de la ciudad. ” Carlos García , director de Expansión de Grupo Salinas Guatemala.

Según explicó García, la ubicación fue seleccionada por ser una zona de alto tránsito para quienes se movilizan entre la ciudad y el área norte de la capital.

La nueva Tienda Elektra cuenta con un área de 400 metros cuadrados y ofrece productos de tecnología, línea blanca, muebles y artículos para el hogar. Además, los clientes podrán acceder a opciones de financiamiento a través de "Préstamo Sin Peros" de Banco Azteca.

(Fotografía: Soy502)

La apertura coincide con la campaña comercial "Fanáticos de las Promos", vigente durante la temporada del Mundial de Clubes y en el marco de la celebración del Día del Padre.

Entre las novedades se encuentra el servicio "Pick Up", que permitirá realizar compras en línea y recoger los productos directamente en la tienda sin necesidad de descender del vehículo.

Por su parte, Banco Azteca trasladó su agencia de zona 5 a esta nueva ubicación, donde continuará ofreciendo productos y servicios financieros para personas y comercios.

“ Invitamos a las familias a visitarnos y conocer las promociones y descuentos de temporada disponibles en la nueva tienda. ” Rosa María Castañeda , directora de Mercadeo.

Con esta apertura, ambas empresas amplían su presencia en la capital y suman un nuevo punto de atención para los habitantes del sector norte de la ciudad.

Como parte de la inauguración, los visitantes podrán encontrar promociones especiales en distintas categorías de productos disponibles en tienda.